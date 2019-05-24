الإمارات تطلق حملة مساندة أطفال ونساء الروهينغا

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلقت دولة الإمارات حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا»، لدعم ومساندة أوضاع الروهينغا الإنسانية، وتخفيف معاناتهم، وتحسين ظروفهم الراهنة، بمشاركة 20 جمعية ومنظمة إنسانية في الدولة.

وتستهدف الحملة رفع المعاناة عن نحو مليون و200 ألف من اللاجئين الروهينغا، بينهم 720 ألف طفل، و240 ألفاً من النساء، و48 ألفاً من كبار السن، إضافة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المأساة الإنسانية للروهينغا.

وتأتي الحملة استكمالاً للمراحل السابقة، ومواكبةً لحجم التحديات الناجمة عن تفاقم أوضاع اللاجئين، وتهدف إلى دعم الجهود الإماراتية في التعامل مع مستجدات الأزمة، والانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى برامج مستدامة، تساعد على مواجهة الاحتياجات المتزايدة من التعليم والغذاء والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي ومواد الإيواء، وستنطلق اليوم على مستوى الدولة، عبر بث مشترك لعدد من القنوات الفضائية.

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