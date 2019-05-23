تضامن مطلق بين الإمارات والأردن في وجه التحديات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحداً لا يتجزأ، في إطار العلاقات التاريخية التي شيّدتها قيادتا البلدين على أسس من التضامن والتعاون الوثيق، مؤكدين وقوفهما صفاً واحداً وتضامنهما المطلق في مواجهة كل التحديات. جاء ذلك في البيان الإماراتي الأردني المشترك الصادر في ختام زيارة عاهل الأردن إلى الدولة أمس.

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ـــ محمد بن زايد وعبد الله الثاني: أمــن الإمـارات والأردن كان وسيبقى واحداً لا يتجزّأ