محمد بن زايد وعبد الله الثاني: أمــن الإمـارات والأردن كان وسيبقى واحداً لا يتجزّأ

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أن أمن الأردن والإمارات كان وسيبقى واحداً لا يتجزأ، في إطار العلاقات التاريخية التي شيّدتها قيادتا البلدين على أسس من التضامن والتعاون الوثيق، مؤكدين وقوفهما صفاً واحداً وتضامنهما المطلق في مواجهة كل التحديات.

جاء ذلك في البيان الإماراتي الأردني المشترك الصادر في ختام زيارة عاهل الأردن إلى الدولة أمس.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإجرامية الأخيرة على سفن تجارية في المياه الإقليمية الإماراتية وبعض المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الأردن يمثل عمقاً استراتيجياً مهماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الملك عبد الله الثاني وقوف الأردن بكامل إمكانياته إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة أي تحدٍّ يستهدف أمنها واستقرارها اللذين يشكّلان وأمن الخليج العربي ركيزة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وعاهل الأردن، ستقوم وحدات من القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، اللتين تربطهما علاقات تاريخية ومؤسسية، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني وزيري الخارجية ورئيسي هيئة الإركان المشتركة في البلدين بإدامة التواصل لتنسيق المواقف إزاء مختلف التحديات، وتكريس آليات العمل المؤسسي الذي يضمن أعلى درجات التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويات كافة، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا والمستجدات في المنطقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني الحرص المطلق على توسيع التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واتخاذ الخطوات المناسبة التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والسياحي.

لقاء

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد بحث والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تعزيز العلاقات الأخوية وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد أمس في قصر البطين بأبوظبي بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، إذ ركز على العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحّب سموه، في بداية اللقاء، بالعاهل الأردني، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المستويات كافة، منذ عهد الشيخ زايد والملك حسين، رحمهما الله، والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أهمية كبيرة، وتعمل على دفعها إلى الأمام في المجالات المختلفة، بما يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين، ويحقق الطموحات المشتركة في التنمية والتطور والنهضة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة، بما يصون المصالح العربية العليا، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله.

أمن

من جانبه، شدد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً أن أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي من أمن الأردن.

وأعرب عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظهالله، على دعمها المستمر للأردن.

حضر اللقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما حضره من الجانب الأردني أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، والدكتور بشر الخصاونة، مستشار الملك للاتصال، والفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وجمعة عبد الله العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة إفطار تكريماً للملك عبد الله الثاني.

محمد بن زايد:

* نثمّن وقوف المملكة إلى جانب الإمارات والسعودية في مواجهة الاعتداءات الإجرامية على السفن التجارية والمنشآت النفطية

* الأردن يمثّل عمقاً استراتيجياً مهماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

* الإمارات بقيادة خليفة تولي العلاقات مع الأردن أهمية كبيرة وتعمل على دفعها إلى الأمام

* تمرين عسكري إماراتي أردني مشترك في الدولة في المستقبل القريب

العاهل الأردني:

* نقف بكامل إمكانيات المملكة إلى جانب الأشقاء بالإمارات في مواجهة أي تحدٍّ يستهدف أمنها واستقرارها

*أمن الإمارات والخليج العربي ركيزة لأمن واستقرار المنطقة والعالم

* اللقاء ركز على العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع الأردن ودولة الإمارات