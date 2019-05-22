توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا على بعض المناطق خاصة الشرقية ظهراً، ويطرأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً على المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على المناطق الداخلية ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ويضطرب أحياناً شمالاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:59 والثاني 03:29 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 21:15.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا وسيحدث المد الأول عند 13:05 والمد الثاني عند الساعة 00:00 والجزر الاول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني 06:50.

وناشد المركز مرتادي بحر عمان أخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطراب الموج بفعل الرياح الغربية إلى الجنوبية الغربية النشطة والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة ويرتفع الموج من 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق وذلك إلى الساعة 1 بعد ظهر غدٍ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 26 85 35

دبي 35 28 75 35

الشارقة 36 26 80 30

عجمان 33 27 80 50

أم القيوين 35 24 90 35

رأس الخيمة 37 26 60 30

الفجيرة 40 30 60 20

العين 38 26 60 25

ليوا 40 26 70 25

الرويس 38 26 90 35

السلع 40 27 85 30

دلما 35 27 90 50

طنب الكبرى 31 25 90 65

طنب الصغرى 31 25 90 65

أبو موسى 31 25 90 65