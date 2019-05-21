توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وحركة الرياح شمالية غربية / 25 - 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً شمالاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:14 الثاني 02:58 الجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:42 اما بحر عمان بمتوسط الموج يضطرب مساءً فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 23:28 والجزر الثاني 06:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 28 80 45

دبي 35 28 85 45

الشارقة 36 28 85 45

عجمان 37 27 80 35

أم القيوين 37 28 80 35

رأس الخيمة 36 27 70 35

الفجيرة 35 26 80 45

العين 37 26 65 25

ليوا 40 26 65 25

الرويس 37 26 85 25

السلع 38 25 75 35

دلما 32 26 90 60

طنب الكبرى 34 26 85 40

طنب الصغرى 34 26 85 40

أبو موسى 34 26 85 40.