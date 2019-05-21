بلدية أم القيوين تُنير عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض



أعلنت إدارة المشاريع والصيانة بدائرة بلدية أم القيوين عن إنارة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في عدد من مناطق الإمارة 'منها منطقة السلمة والمدر (1 ) وشارع الشيخ أحمد بن راشد وشارع الثاني من ديسمبر.

وأكدت المهندسة عائشة الشندود مدير إدارة المشاريع والصيانة بأن المشروع يأتي ضمن إلتزام دائرة بلدية أم القيوين وسعيها لتلبية متطلبات المجتمع في ظل تزايد مستمر بأعداد السكان وارتفاع ملحوظ في حركة التوسع العمراني ' مبينة أن الدائرة سوف تواصل جهودها خلال الفترة المقبلة في إنارة كافة الشوارع بمناطق الإمارة المختلفة.