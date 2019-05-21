محمد بن زايد: الإعلام شريك أساسي في التنمية الوطنية الشاملة

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدور الحيوي الذي يقوم به الإعلام في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة ونهضتها وتطورها.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تنظر إلى الإعلام بمختلف أنواعه شريكا أساسيا في منظومة التنمية الوطنية الشاملة وتقدم له الدعم الكامل للقيام بدوره في المجتمع.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــــ خلال استقباله القيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية و كبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية و العالمية العاملة في الدولة يرافقهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام و الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك ــــ أن العمل الإعلامي رسالة قبل أن يكون مهنة أو وظيفة لأنه يتعامل مع عقول الناس وأفكارهم وتوجهاتهم وبالتالي فإن التعامل مع الكلمة سواء كانت مسموعة أو مكتوبة أو مرئية يجب أن يكون بمسؤولية وحس وطني يعلي من المصلحة العليا للوطن ويضعها في مقدمة الأولويات.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية مواكبة وسائل الإعلام المحلية التطور التكنولوجي الكبير في المجال الإعلامي في العالم حتى تكون قادرة على القيام بدورها الوطني المنوط بها بفاعلية واحترافية ومهنية والاهتمام بإعداد كوادر إعلامية وطنية لديها المهارات والإمكانات التي تؤهلها للمنافسة والارتقاء بالعمل الإعلامي الوطني بمختلف أنواعه .. مشيرا إلى أهمية دور الإعلام في تعريف العالم بالمنجزات الحضارية للدولة على المستويات كافة ورفد القوة الناعمة الإماراتية بمزيد من عناصر القوة والتأثير.

ودعا سموه الإعلام الوطني الى إبراز مسيرة التنمية الوطنية وتعميق القيم الإيجابية التي تحث على البناء والتطور والابتكار والمنافسة والتطلع بثقة إلى المستقبل بجانب الاهتمام بالتراث الوطني وإبقائه حيا في عقول الأجيال كونه مصدرا من مصادر الهوية و الاعتزاز الوطني.