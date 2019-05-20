محمـد بـن راشد ومحمد بن زايد يتبادلان التهـاني بشهـر رمضان

المصدر: دبي ـــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه، في زعبيل، مساء أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تبادل سموهما التهاني بالشهر الفضيل، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأدى سموهم صلاة المغرب جماعة، مبتهلين إلى الله تعالى أن يديم الصحة والسعادة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يحفظ شعبنا ودولتنا من كل سوء ويديم على مجتمع الإمارات نعمة الأمان والتسامح.

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