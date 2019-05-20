هزاع بن زايد مهنئاً: أبناء العلا

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة عقد قران أنجاله، سمو الشيخ حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، هم أبناء العلا الذين درجوا على الشهامة والمجد، وكان منهجهم منهج الشيخ زايد المحب لشعبه، ودعا سموه عبر حسابه على «تويتر»، الله أن يكونوا كما تمنى والدهم على قلب واحد نابض بالمحبة، وأضاف سموه: «من صميم القلب نتمنى لهم حياة مليئة بالسعادة والأمل».

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