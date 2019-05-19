"طرق دبي" تحقق وفراً كهربائياً بمعدل 21.7 جيجا وات/ساعة خلال 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات تحقيقها وفراً كهربائياً بلغ 21.7 جيجا وات/ساعة، خلال العام 2018 وذلك بواقع 9.340 طناً خفضاً للانبعاثات الكربونية عبر إحلال وحدات إنارة الطرق من نوع LED بدلاً من الإنارة التقليدية من نوع HID، في الوقت الذي اعتمدت فيه خطة تطبيق هذه النوعية من عمليات الإحلال بعد النجاح الذي حققته في تحقيق وفر كهربائي يفوق 50%، من خلال المشاريع التجريبية ضمن البحوث التطويرية والدراسات في أماكن عدة في إمارة دبي مثل منطقة الراشدية.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، أنه تم تحقيق إجمالي وفر كهربائي خلال عام 2018 مقداره 21.7 جيجا وات ساعة، بواقع انخفاض الانبعاثات الكربونية بمعدل 9,340 طناً، وأن المؤسسة حققت أداءً استثنائياً في مؤشر كفاءة الانارة للطرق بنسبة 125%، مشيرة إلى أنه من المتوقع ازدياد الوفر الكهربائي خلال عام 2019 ليصل الى ما يقارب 26جيجا وات/ ساعة، أي بنسبة زيادة تساوي 18% عن الوفر المحقق خلال عام 2018، مؤكدة أهمية تبني مبادرات مجتمعية لنشر الوعي حول ترشيد استهلاك الطاقة حسب توجهات الحكومة وخطة دبي 2021، وتعزيز ثقافة الترشيد في استهلاك الطاقة لدى المواطنين والمقيمين في الإمارة في هذا المجال، ولفتت إلى أن هذه الممارسات تؤدي الى إحداث تغيير إيجابي على المستوى البيئي والاقتصادي والمجتمعي.

وأضافت: إن مؤسسة المرور والطرق ملتزمة بتحقيق رؤية دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة بوضع خطط واضحة لترشيد الطاقة، وإن مبادرة تطبيق عمليات إحلال وحدات إنارة الطرق التقليدية HID بأخرى من نوع LED ، تأتي ضمن مبادرات الهيئة لترشيد الطاقة والتي تديرها المؤسسة، ومنها عمليات الإطفاء الجزئي في المناطق السكنية، وعمليات تعديل ساعات العمل لإنارة الطرق مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن والسلامة لمستخدمي الطرق.