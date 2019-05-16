توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية.. وستكون سرعة الرياح / 22 - 32 كم/س، تصل إلى 45 كم/س خاصة مع السحب.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند 08:55 والمد الثاني عند الساعة 20:25 والجزر الاول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 24 75 15

دبي 38 23 80 20

الشارقة 39 22 55 25

عجمان 39 23 55 25

أم القيوين 38 24 65 25

رأس الخيمة 36 24 85 25

الفجيرة 36 26 85 35

العين 41 24 50 15

ليوا 42 25 50 10

الرويس 39 26 55 15

السلع 38 26 55 20

دلما 37 26 60 20

طنب الكبرى 32 27 70 30

طنب الصغرى 32 27 70 30

أبو موسى 33 27 70 30