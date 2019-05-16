فرصة سقوط أمطار من السبت وحتى الأربعاء

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للارصاد أن تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي يعمل على تدفق كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب، يصاحبها امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، يؤدي إلى تدفق السحب من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية وتتكاثر السحب على الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة من حين إلى آخر على مناطق متفرقة، تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا مع هبات رياح نشطة.

وذكر المركز في تقرير عن الحالة الجوية من السبت إلى الأربعاء أن طقس يوم السبت سيكون غائما جزئيا بوجه عام يصبح غائما على بعض المناطق خاصة الغربية والشرقية مع فرصة سقوط بعض الأمطار.

وأشار إلى أن يوم الأحد سيشهد استمرار تدفق السحب نحو الدولة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية من الدولة، يصاحبها سقوط الأمطار من حين إلى آخر خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء.

وتتعمق الحالة الجوية من الاثنين إلى الأربعاء نتيجة لزيادة تدفق الهواء الرطب من بحر العرب حيث يزداد معها تكاثر السحب كما يتخللها سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، وتتركز على المناطق الداخلية والعين والمناطق الشرقية وتمتد أحيانا على بعض المناطق الساحلية من الدولة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع حدوث البرق والرعد أحيانا، وتقل كميات السحب تدريجيا من يوم الخميس.

أما الرياح فستكون خلال هذه الفترة معتدلة السرعة تنشط مع السحب الركامية تؤدي إلى اضطراب موج البحر، ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

