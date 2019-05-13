توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية.

حركة الرياح: شمالية غربية / 22 - 32 كم / س، تصل أحياناً 45 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج - يضطرب صباحا ًشمالاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:04 والمد الثاني 22:46.

الجزر الأول عند الساعة 15:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

بحر عمان: متوسط الموج - يضطرب ليلاً فيما سيحدث المد الأول عند 18:14 والمد الثاني عند الساعة 06:54.

الجزر الاول عند الساعة 11:37 والجزر الثاني 00:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 29 65 25

دبي 36 28 65 30

الشارقة 37 28 65 30

عجمان 35 29 60 25

أم القيوين 36 26 60 25

رأس الخيمة 36 28 65 25

الفجيرة 43 33 35 20

العين 40 27 50 20

ليوا 39 26 60 20

الرويس 39 28 65 25

السلع 37 28 65 25

دلما 37 27 70 30

طنب الكبرى 35 27 70 30

طنب الصغرى 35 27 70 30

أبو موسى 35 27 70 30