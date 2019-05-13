الإمارات تطالب بحزم عالمي لتأمين الملاحة الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

تعرضت 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات أمس لعمليات تخريب في خليج عُمان بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة، بالقرب من إمارة الفجيرة، في تهديد خطير لممرات الطاقة العالمية والسلم والأمن الإقليمي والعالمي.

وطالبت الدولة في بيان لوزارة الخارجية بوضع حد لأي تصرفات عدائية تهدد الملاحة البحرية التجارية العالمية، وإظهار الحزم الكامل لإيقاف أي مساس بأمنها وسلامتها.

وقالت الوزارة في بيان إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق في ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية. وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم ينتج عنها أي أضرار بشرية، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود.

يذكرأن الحادثة وقعت بعيداً عن موانئ الدولة، والوضع العام يسير بشكل روتيني وطبيعي، كما أن الحدود البحرية الإماراتية مؤمنة بشكل كامل.

وأكدت الوزارة أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي، وأن شائعات وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة. وشددت الوزارة على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً.

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