تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية في خليج عمان ولا إصابات

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت، أمس، لعمليات تخريبية، باتجاه الساحل الشرقي قبالة إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية في خليج عمان وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني. وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وهذا يعتبر تهديداً للأمن والسلامة الدولية.

إلى ذلك نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي، أمس، وأكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.