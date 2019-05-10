محمد بن راشد: طموحنا كبير ورؤيتنا للمستقبل حدودها السماء

المصدر: دبي- البيان

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إننا تعودنا في الإمارات أن يظل طموحنا كبيراً، وأن تبقى رؤيتنا للمستقبل حدودها عنان السماء.



وأن نسعى لضمان أفضل نوعيات الحياة للإنسان. وأكد سموه في كلمة بمناسبة إصدار مجموعة الإمارات التقرير السنوي للمجموعة 2018 / 2019 ، أن مسيرة التنمية والبناء في الإمارات، قامت على أساس من الرؤية الواضحة للمستقبل، ومتطلبات التطوير اللازمة للاحتفاظ بمكانة متميزة فيه، وارتكزت على أهداف محددة، تم رصدها عبر دراسة متأنيّة ودقيقة لمعطيات الواقع المحيط ومفرداته، سواء الإقليمي منها أو العالمي، لتوظيف ما يتناسب منها بالأسلوب الأمثل، للاستفادة من أفضل الفرص التي تحملها، لبلوغ أرقى المراتب في شتى المجالات، لتبدأ دبي رحلتها الطموحة نحو المستقبل، بسلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية التي شملت كافة القطاعات، سعياً إلى تقديم نموذج تنموي فريد، يقوم في جوهره على مراعاة مصلحة الفرد، ويعتمد نهج الاستثمار في بناء الإنسان، وصولاً إلى تحقيق سعادة المجتمع.

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