محمد بن راشد: نشارك حكومات العالم تجاربنا الناجحة لتحقيق خير الإنسانية وخدمة الشعوب

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تتبنى وتنتهج التعاون والتكامل الهادف لخدمة الإنسان وخير الشعوب في علاقاتها مع العالم، وتؤمن بأهمية مشاركة التجارب والنماذج الناجحة في عمل الحكومات بما يسهم بالارتقاء بواقع الناس.

جاء ذلك، لدى استقبال سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وفد جمهورية أوزبكستان برئاسة عزيز عبدالحكيموف نائب رئيس الوزراء.

وحضر الاستقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية بالدولة.

توجهات

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «بناء الشراكات مع حكومات العالم يجسّد توجهات دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعميم نموذج عملنا المتميز ومنهجياتنا المبتكرة في تطوير العمل الحكومي.. نحن نسعى لمشاركة قصة نجاح دولة الإمارات وريادتها في مجالات العمل الحكومي مع كافة المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة».

ورحّب سموه بوفد جمهورية أوزبكستان على أرض الإمارات، وقال سموه: «نحن سعداء بالتقدم الكبير في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.. منذ أسابيع قليلة التقينا الرئيس شوكت ميرضيائيف، واليوم نستقبل الوفد الحكومي الذي يزور الدولة لوضع آليات عمل محددة وخطط تفصيلية، عبر فرق مشتركة من مسؤولي البلدين، لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية».

إشادة

وأشاد سموه بروح الفريق التي تميزت بها اجتماعات لجان العمل المشتركة لوضع آلية تنفيذية للمحاور التسعة عشر للاتفاقية، مؤكداً سموه على أهمية تطبيق المبادرات على أرض الواقع بما يحقق الهدف منها في تعزيز التطور والازدهار لشعب جمهورية أوزبكستان.

يذكر أن دولة الإمارات استضافت على مدى الأسبوع الماضي، وفداً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان ضم أكثر من 60 من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، حيث عُقدت اجتماعات مكثفة بين فرق العمل المشتركة من البلدين، بهدف الاتفاق على خطوات وخطط عملية لنقل التجربة الإماراتية في التحديث والتطوير الحكومي إلى جمهورية أوزبكستان، تفعيلاً لاتفاقية الشراكة بين البلدين.

وقد اتفق الجانبان على آليات عمل بأطر زمنية محددة لتفعيل محاور اتفاقية الشراكة وإطلاق مبادرات للتعاون المشترك خلال فترة سريان الاتفاقية على مدار ثلاث سنوات، وتركز على تحسين كفاءة الخدمات والأداء المؤسسي، من خلال مشاركة نموذج العمل الإماراتي في هذه المجالات.

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية الاستفادة من نماذج حكومة دولة الإمارات في التحديث وقياس الأداء وتقديم الخدمات، إلى جانب تشكيل مجموعات عمل في مجالات الاستراتيجية، والأداء، والابتكار، والبرمجة، ومستقبل التعليم، والاقتصاد، والتنافسية وممارسة الأعمال، وغيرها.