توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً بوجه عام، مع فرصة لتكون السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س على البحر ..مشيرا إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا ويضطرب أحياناً نهارا وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:43 والمد الثاني عند 04:13.

..أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 46 :10 والجزر الثاني عند 46:21 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 02:14 والمد الثاني عند الساعة 01:03 والجزر الأول عند الساعة 20:01 الجزر الثاني عند الساعة 08:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 24 85 20

دبي 37 26 80 25

الشارقة 37 24 75 20

عجمان 38 24 70 30

أم القيوين 38 26 75 20

رأس الخيمة 36 26 80 25

الفجيرة 32 25 85 35

العين 41 24 60 15

ليوا 39 22 75 15

الرويس 32 22 85 20

السلع 32 21 80 35

دلما 30 23 85 30

طنب الكبرى 33 25 80 25

طنب الصغرى 33 25 80 25

أبو موسى 33 25 80 25