حالة الطقس في أول 5 أيام من رمضان

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاثنين الاول من شهر رمضان المبارك، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ظهراً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي قد يضطرب بعد الظهر وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

كما توقع أن يكون الطقس غدا الثلاثاء الثاني من الشهر الفضيل صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط ظهراً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وفي ثالث أيام رمضان يوم الأربعاء توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 15 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ويوم الخميس الرابع من رمضان سيكون الطقس رطبا على المناطق الشمالية صباحاً ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا بوجه عام وغائما أحياناً على المناطق الشرقية وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة غرباً تكون مثيرة للغبار والاتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهاراً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

أما يوم الجمعة الخامس من رمضان فسيكون رطباً على السواحل صباحاً ويحتمل تشكل الضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً بوجه عام ويحتمل تكوّن بعض السحب الركامية الضعيفة على الجبال شرقا بعد الظهر. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة غرباً مثيرة للغبار والاتربة، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س. والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا نهاراً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.