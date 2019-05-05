الهلال يواصل إغاثة متضرري ملاوي

المصدر: أبوظبي ـ وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، نفذت الهيئة، المرحلة الثانية من برنامج إغاثة المتأثرين من إعصار «إيداي» في ملاوي.

وتستفيد من المساعدات الإنسانية، التي تضمنت المواد الغذائية والمكملات الغذائية للأطفال في عدد من القرى والمناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة، 60 ألف أسرة متضررة.

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ـــ انطلاق المرحلة الثانية لإغاثة متضرري إعصار «إيداي» في ملاوي