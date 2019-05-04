إقامة دبي تعلن عن مواعيد عملها في رمضان

المصدر: وام

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك .و تبدأ فترات العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة والنصف مساء من يوم الأحد حتى الخميس في أقسام تقديم الخدمة في المبنى الرئيسي للإدارة في منطقة الجافلية وفي مركز المنارة ومركز الطوار الجديد وباقي المراكز الخارجية التابعة لإقامة دبي المتواجدة في مختلف مناطق الإمارة بينما سيعمل قسم الخدمات في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

و يمكن للجمهور الاتصال بمركز آمر لسعادة المتعاملين على الرقم المجاني 8005111 على مدار الساعة للاستفسار وذلك طوال أيام الشهر الكريم.