خليفة يأمر بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة رمضان المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 3005 سجناء، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. ويأتي أمر الإفراج عن السجناء، في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.

وإلى ذلك، أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي «أن النيابة العامة في أبوظبي، بدأت فعلياً الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم، وتحقيق الهدف الرئيس لهذا القرار السامي، والمتمثل في إدخال الفرحة في هذه الأيام المباركة، إلى عائلات فقدت وجود أبنائها بينهم».

وتقدم المستشار البلوشي، بالشكر، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، على هذا العطاء الأبوي، الذي شمل به أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة.

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