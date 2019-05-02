محمد بن راشد: نبحث عن قوة الإنسان داخل كل إنسان

المصدر: دبي - البيان

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للمشاركة في سباق سقيا الأمل، حيث قال سموه: «نبحث عن قوة الإنسان بداخل كل إنسان، تحدٍ إنساني للمؤسسات».

وأضاف سموه: «في كل إنسان بذرة خير وعطاء ورحمة، والهدف أن يحس الجميع بقيمة الماء، وصعوبة الحصول عليه لمئات الملايين من البشر، وأن التحرك ولو بشيء بسيط يمكن أن يحدث فرقاً عظيماً في نفوسنا قبل الآخرين».

وسباق سقيا الأمل هو تحدٍ إنساني مبتكر يهدف إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصاله للمناطق التي تعاني شُحّاً في موارد المياه الصالحة للشرب، بحيث تشارك المؤسسات في القطاعين العام والخاص عبر موظفيها في هذا السباق الإنساني والتنافس من خلال ضخّ أكبر كمية من المياه عبر جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل، على أن تقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتبرع بكمية المياه الإجمالية نفسها التي تضخُّها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظاً في العالم.

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ـــ محمد بن راشد: في كل إنسان بذرة خير وعطاء ورحمة