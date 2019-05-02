محمد بن راشد: في كل إنسان بذرة خير وعطاء ورحمة

المصدر: دبي - البيان

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للمشاركة في سباق سقيا الأمل، حيث قال سموه: «نبحث عن قوة الإنسان بداخل كل إنسان، تحدٍ إنساني للمؤسسات».

وأضاف سموه: «في كل إنسان بذرة خير وعطاء ورحمة، والهدف أن يحس الجميع بقيمة الماء، وصعوبة الحصول عليه لمئات الملايين من البشر، وأن التحرك ولو بشيء بسيط يمكن أن يحدث فرقاً عظيماً في نفوسنا قبل الآخرين».

وسباق سقيا الأمل هو تحدٍ إنساني مبتكر يهدف إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصاله للمناطق التي تعاني شُحّاً في موارد المياه الصالحة للشرب، بحيث تشارك المؤسسات في القطاعين العام والخاص عبر موظفيها في هذا السباق الإنساني والتنافس من خلال ضخّ أكبر كمية من المياه عبر جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل، على أن تقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتبرع بكمية المياه الإجمالية نفسها التي تضخُّها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظاً في العالم.

تنظيم حملات

وتستطيع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة المشاركة في السباق على هاشتاغ #سقيا_الأمل وإرسال طلب المشاركة في السباق عبر الإيميل التالي: contact@arabhopemakers.com. وسوف يتم اختيار 20 مؤسسة وجهة من مختلف إمارات الدولة، بناءً على خطة المشاركة المقدَّمة من كل منها والحملة الداعمة، لخوض السباق الإنساني في ضخ الماء، بحيث سيتم نقل مضخة الماء التفاعلية يومياً إلى الجهات المشاركة، كي يتاح لكل الموظفين فيها ضخّ أكبر كمية من الماء خلال دوام يوم عمل. وسيتم الإعلان عن المؤسسات المشاركة في السباق في شهر رمضان، مع وضع جدول خاص بنقل مضخة المياه اليدوية الافتراضية إلى كل مؤسسة في مختلف إمارات الدولة.

حراك مؤسسي

ويتبنّى سباق سقيا الأمل، بوصفه تحدياً إنسانياً نبيلاً، رسائل قيمية تعزز مفهوم العطاء وصناعة الأمل، كما ترسّخ قيم التضامن والتعاطف الإنساني ومد يد العون للبشر.

وكذلك، يهدف سباق سقيا الأمل إلى خلق حراك مؤسسي من خلال تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات للإسهام بفاعلية في العمل الإنساني، وذلك بما يرسخ صورة الدولة بوصفها حاضرة إقليمية ودولية للعمل الإنساني والتطوعي المنهجي، الفردي والجمعي، على المستويات كافة.

مشكلة عالمية

ويُعدّ سباق سقيا الأمل أحد المشاريع الإنسانية التي تهدف إلى لفت النظر لمشكلة شح المياه الصالحة للاستخدام البشري في العالم من خلال العديد من المبادرات المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وفي مقدمتها مؤسسة سقيا الإمارات، المبادرة الكبرى من نوعها عربياً والمعنية بتنفيذ مشاريع مستدامة لتوفير مياه نظيفة في العديد من المناطق التي تعاني شحاً في المياه، والتي استفاد منها أكثر من 8 ملايين إنسان حول العالم. وتشكل ندرة المياه مشكلة عالمية ملحّة، حيث تؤكد دراسات عالمية أن أكثر من 844 مليون شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب، وهو ما يعادل شخصاً من كل 10 أشخاص على كوكب الأرض. وتعد المرأة الضحية الأولى لهذه المشكلة، إذ تنفق النساء والفتيات في المجتمعات الفقيرة 200 مليون ساعة يومياً لجلب الماء إلى أسرهن، حيث تقطع المرأة في أفريقيا ما معدله 6 كيلومترات يومياً لجلب نحو 20 لتراً من الماء. كذلك، وبحسب أرقام موثقة، يقضي أكثر من 800 طفل تحت سن الـ 5 يومياً نحبهم بسبب إصابتهم بالإسهال نتيجة المياه الملوثة وتردي الظروف الصحية.

ويتوقّع أن يبلغ معدل الفجوة بين الطلب على الماء وتوفره نحو 50 % وذلك بحلول العام 2023.

مظلة

وكانت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أُطلقت في العام 2015، بوصفها أكبر مؤسسة إنسانية من نوعها، لتكون مظلة لجميع المؤسسات الإنسانية والخيرية والمجتمعية التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدى أكثر من 20 عاماً، مجسّدة رؤيته في خدمة البشرية.

وتضم المؤسسة أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة تنفذ أكثر من 1400 برنامج ومشروع تنموي ومجتمعي وإغاثي يستفيد منها أكثر من 130 مليون شخص في 116 دولة. وتعمل المؤسسة على التنسيق بين مختلف المبادرات والمشاريع المنضوية تحتها وتوحيد جهودها وأهدافها لمضاعفة نتائجها وتعظيم أثرها في شتى جوانب العمل الإنساني.