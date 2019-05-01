توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 كم / س، تصل أحياناً 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:40 والمد الثاني عند 00:27 .

أما الجزر الأول عند الساعة 50:17 والجزر الثاني عند 29:06 . وفي بحر عمان متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 30:08 والمد الثاني عند الساعة 20:19.

والجزر الأول عند الساعة 14:20 والجزر الثاني عند الساعة 02:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 22 70 30

دبي 32 23 65 35

الشارقة 32 21 70 30

عجمان 30 23 75 55

أم القيوين 33 21 75 45

رأس الخيمة 36 22 65 20

الفجيرة 37 27 50 15

العين 37 21 60 15

ليوا 38 23 40 10

الرويس 35 20 75 20

السلع 37 23 55 20

دلما 34 21 70 25

طنب الكبرى 31 21 90 55

طنب الصغرى 31 21 90 55

أبو موسى 31 21 90 55