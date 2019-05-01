الموارد البشرية تخفض عدد ساعات عمل القطاع الخاص في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

تقرر تخفيض ساعات العمل العادية لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440 بمقدار ساعتين يومياً طوال أيام الشهر الكريم.

وجاء ذلك في تعميم وزاري أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تنفيذاً للمادة 65 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

ورفع معالي ناصر بن ثاني الهاملي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

وهنأ معاليه أيضا حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.