محمد بن راشد للشباب العربي: الإمارات كانت وستبقى بلدكم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات كانت وستبقى بلد الشباب العربي، وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه. وقال سموه على «تويتر»: «اطلعت اليوم على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي الذي يشمل 15 دولة عربية، أهم ما يشغلهم قضيتا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، ويعبّر حوالي 80% منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم، ويرى أكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم، وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم».

وأضاف سموه: «وللعام الثامن على التوالي، كانت الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي، والبلد المفضل للعمل والعيش فيه، تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأقول لهم: الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة».

وتصدّرت الإمارات للعام الثامن على التوالي قائمة الدول المفضلة للعيش لدى الشباب العربي، كما تصدّرت قائمة الدول التي يرغبون لدولهم أن تحذو حذوها، وينظرون إليها بوصفها نموذجاً يحتذى للدول الأخرى، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع «أصداء بي سي دبليو» السنوي.

وأبرز الاستطلاع أن 9 من كل 10 شبان وشابات عرب يعتبرون الإمارات الحليف الأقوى لبلدانهم، كما أبرز أن فرص العمل والسلامة والأمان تتصدر جاذبية الدولة للشباب العربي.

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