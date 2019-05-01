محمد بن راشد للشباب العــــربــي: الإمارات كانت وستبقى بلدكم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي، والذي يشمل 15 دولة عربية، ولفت سموه إلى أن الإمارات وللعام الثامن على التوالي كانت النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه، قائلا: إن الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه.

وقال سموه في تدوين له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اطلعت اليوم على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي والذي يشمل 15 دولة عربية. أهم ما يشغلهم قضيتا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.. ويعبر حوالي 80 % منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم.. ويرى أكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم..

وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم».وأضاف سموه: «وللعام الثامن على التوالي كانت الإمارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه.. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة».

صدارة

وتصدّرت دولة الإمارات للعام الثامن على التوالي قائمة الدول المفضلة للعيش لدى الشباب العربي، كما تصدّرت قائمة الدول التي يرغبون لدولهم أن تحذو حذوها، وينظرون إليها بوصفها نموذجاً يحتذى للدول الأخرى، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الحادي عشر لرأي الشباب العربي الذي صدر أمس في دبي.

مقابلات

وتستند نتائج هذا الاستطلاع إلى 3.300 مقابلة شخصية أجرتها شركة الأبحاث العالمية «بي إس بي» خلال الفترة بين 6 - 29 يناير 2019 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 - 24 عاماً في 15 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنسبة توزع مناصفة بين الذكور والإناث. وأبرز الاستطلاع أن أهم قضيتين تشغلان الشباب العربي هما قضيتا البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما عبّر نحو 80% منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم، ويرى أكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم، وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم.

مواقف

ورصد الاستطلاع للمرة الأولى مواقف الشباب العربي إزاء قضايا مثل تعاطي المخدرات والصحة النفسية. ويقول أكثر من نصف الشباب العربي (57%) إن معدل تعاطي الشباب للمخدرات في بلدانهم آخذ في الارتفاع، ويعتقد 57% منهم أيضاً أن الحصول على المخدرات سهل في بلدانهم. وجاءت النسب الأعلى لارتفاع معدلات تعاطي الشباب للمخدرات تحديداً في منطقة شرق المتوسط (76%)، وشمال أفريقيا (59%).

صحة نفسية

ولدى سؤالهم عن موضوع الصحة النفسية، قال نحو 54% من الشباب العربي: إنه من الصعب الحصول على الرعاية الصحية الجيدة للمشكلات النفسية في بلدانهم، وكان الأمر بالنسبة للبعض أكثر صعوبة نظراً إلى أن نصف الشباب العربي يرون أن التماس علاج المشكلات النفسية، مثل القلق والاكتئاب، يعد أمراً معيباً في بلدانهم.

ويكشف الاستطلاع أيضاً أن الصحة النفسية ليست مسألة هامشية، إذ يقول واحد تقريباً من أصل كل 3 مشاركين في الاستطلاع (31%): إنهم يعرفون شخصاً يعاني من مشكلات نفسية. وأكد نحو 44% من الشبان والشابات المشاركين في الاستطلاع أن الإمارات العربية المتحدة هي البلد الذي يريدون العيش فيه، تليها كندا (22%)، والولايات المتحدة (21%)، والمملكة المتحدة (15%).

صدارة

وحافظت الإمارات على صدارتها في قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعام الثامن على التوالي، وقد رسخت مكانتها تحديداً منذ عام 2015 حين اعتبرها 20% من الشباب العربي وجهتهم المفضلة للعيش، وهو رقم تجاوز الآن الضعف في عام 2019.

وينظر الشباب العربي إلى الإمارات أيضاً بصفتها دولة نموذجية، حيث يقول 42% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها، متفوقة بذلك على أي بلد عربي أو أجنبي آخر.

وحلت الولايات المتحدة واليابان في المرتبة الثانية بنسبة 20% لكل منهما، وكندا (18%). كما يعتبر الشباب العربي دولة الإمارات حليفاً قوياً لبلدانه، حيث ينظر 93% إلى الإمارات بوصفها دولة حليفة، متفوقةً بذلك على بقية الدول العربية (مصر 84%، المملكة العربية السعودية 80%)، والأجنبية (روسيا 64%، والولايات المتحدة 41%).

مكانة متنامية

وبهذه المناسبة، قال سونيل جون، مؤسس ورئيس «أصداء بي سي دبليو» - الشرق الأوسط: «إن المكانة المتنامية التي تحظى بها الإمارات لدى الشباب العربي تؤكد الرؤية السديدة للاستراتيجية التنموية والرؤية المستقبلية للقيادة الإماراتية، لا سيما في ظل نمو الصورة الإيجابية للإمارات بشكل مطرد خلال السنوات الثماني الماضية من الاستطلاع، ما يؤكد مكانتها كونها منارة حقيقية للأمل ونموذجاً للدولة التي يطمح شباب المنطقة للعيش على أرضها.

فرص عمل

ويعزى أيضاً إعجاب الشباب العربي بدولة الإمارات إلى توفيرها مجموعة واسعة من فرص العمل 38%، تليها مستويات السلامة والأمان التي تتمتع بها الدولة 36%، والرواتب المجزية (30%). كما يعتبر الشباب العربي دولة الإمارات مكاناً جيداً لتكوين أسرة 22%، فضلاً عن تمتعها بمنظومة تعليمية عالية الجودة 20%، واحتضانها الأجانب بكل رحابة صدر (20%).

عوامل

ويرى جون أن أسباب شعبية الإمارات تتخطى عوامل الأمان وفرص العمل المجزية، إلى نجاحها في تحقيق الرؤية التي أرستها قيادة الدولة قبل سنوات في أن تصبح «أنموذجا» ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وإنما في العالم أجمع.

نتائج

تتضمن أبرز نتائج استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2019:

3 من كل 4 شبان وشابات عرب غير راضين عن التعليم في بلدانهم، وأكثر من نصفهم يرغبون في استكمال تعليمهم في دول الغرب.

* الشباب العربي يحفز ازدهار التجارة الإلكترونية في المنطقة، وبدأ يفضل استخدام البطاقات الإلكترونية على الدفع نقداً لتسديد قيمة المشتريات عبر الإنترنت.

* وسائل التواصل الاجتماعي مصدر مفضل للشباب العربي للحصول على الأخبار ويعتبرها أكثر مصداقية من وسائل الإعلام التقليدية.

مزايا

أكد سونيل جون، مؤسس ورئيس «أصداء بي سي دبليو» - الشرق الأوسط أن استثمار الدولة في البنية التحتية عالمية المستوى، وتركيز القيادة الرشيدة على بناء مدن ذكية ومستدامة والاستفادة من مزايا الثورة الصناعية الرابعة، كل ذلك جعل النموذج الإماراتي يواكب تطلعات الشباب العربي في إيجاد فرص عمل مجزية والتمتع بمستوى حياة جيد.