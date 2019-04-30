توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى صحو ومغبر أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 25 - 35 كم / س، تصل أحياناً 40 كم/س والخليج العربي: متوسط - يضطرب أحياناً مساءً شمال الدولة فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند 00:07 أما الجزر الأول عند الساعة 16:17 والجزر الثاني عند 51:05.

وبحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج مساءً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 46:07 والمد الثاني عند الساعة 19:53 الجزر الأول عند الساعة 13:41 والجزر الثاني عند الساعة 02:27.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 22 70 25

دبي 34 23 75 35

الشارقة 33 21 75 35

عجمان 32 23 75 45

أم القيوين 32 21 85 45

رأس الخيمة 31 21 85 35

الفجيرة 41 25 50 10

العين 37 20 70 20

ليوا 38 21 60 10

الرويس 35 21 80 25

السلع 33 21 65 25

دلما 32 23 75 30

طنب الكبرى 32 23 90 60

طنب الصغرى 32 23 90 60

أبو موسى 32 24 90 60