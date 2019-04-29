"طرق دبي" تستضيف المؤتمر الدولي لمعهد الأساسات العميقة

المصدر: البيان الالكتروني

استضافت هيئة الطرق والمواصلات في مبناها الرئيس في دبي وعلى مدى يومين (24-25) من أبريل الجاري، المؤتمر الدولي لمعهد الأساسات العميقة، الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له.

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات أن الهدف من استضافة هذا المؤتمر يأتي في إطار دعم الجهود الريادية للهيئة في دعم البحث العلمي والابتكار ونقل المعرفة ومواكبة آخر وأحدث الابتكارات والتقنيات في مجال هندسة التربة والأساسات والأعمال الإنشائية للبنية التحتية الخاصة بالطرق والجسور بالإضافة إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة في مجال البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.

وأضاف عبد المحسن: تأتي استضافة الهيئة كذلك لتنظيم المؤتمر الدولي لمعهد الأساسات العميقة ضمن إطار إحدى غاياتها الاستراتيجية وهي (تميّز هيئة الطرق والمواصلات)، كما تهدف هذه المبادرة إلى إبراز دور الهيئة كجهة حكومية راعية وداعمة للبحث العلمي ولتعزيز التعاون المشترك مع المعاهد العالمية المتخصِّصة في مجال هندسة التربة والأساسات، ولتسليط الضوء على دور الهيئة في تبني ثقافة البحث العلمي والابتكار وتشجيع موظفي الهيئة على المشاركة في المؤتمرات التخصصية وتقديم البحوث لتطوير المهارات في مجال الهندسة الجيوتقنية والأساسات بالإضافة إلى دور الهيئة الريادي في رعاية المؤتمرات العلمية على المستوى العالمي بهدف المساهمة بدفع عجلة التقدم والازدهار في الدولة، والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال وخصوصا التقنيات والطرق الحديثة المتبعة في تطوير إنشاء البنية التحتية للطرق والجسور، فضلا عن فتح المجال أمام المهندسين الجدد والطلبة للاطلاع على أهمية هذا المجال من الهندسة المدنية، وإمكانية تطوير آلية عمل البحوث العالمية في هيئة الطرق والمواصلات.