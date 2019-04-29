إسفلت مطاطي على الطرق الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

تجسيداً لنهج الإمارات لبناء بيئة وبنية تحتية مستدامة، تعتزم وزارة تطوير البنية التحتية تحقيق قفزة نوعية نحو تفعيل شبكة الطرق الخضراء في الدولة.

وأطلقت الوزارة في هذا الإطار مشروع استخدام الإسفلت المطاطي على الطرق الاتحادية ضمن توجهها للاعتماد على الاستدامة والابتكار وإعادة التدوير والتجديد. وسيتم تنفيذ هذا المشروع - الذي يعد أول مشروع من نوعه على مستوى الدولة - بالتعاون مع شركة «ميشلان»، تجريبياً على أحد الطرق الاتحادية، ابتداءً من الأسبوع الجاري لمدة شهرين، وأكدت المهندسة عائشة المدفع، الوكيلة المساعدة لقطاع تخطيط البنية التحتية، أن الإسفلت المطاطي يسهم في تقليل النفايات، من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها وتقليل الانبعاثات الكربونية، مقارنة بإسفلت «البيتومين» التقليدي، فضلاً عن دوره في تقليل التلوث الضوضائي وتقليل احتياجات الصيانة.

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ـــ إطلاق مشروع استخدام الإسفلت المطاطي في الطرق الاتحادية