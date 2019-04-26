170 دولة بلا تأشيرة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

جدّد جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته في المركز الأول من حيث القوة في مؤشر «باسبورت إندكس»، بدخول 170 دولة في العالم من دون تأشيرة مسبقة، بعد إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي قرار جمهورية منغوليا إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها اعتباراً من 15 مايو المقبل.

وبعد 15 مايو، سيصبح بإمكان الجواز الإماراتي دخول 116 دولة من دون تأشيرة، و54 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول، ليتبقى أمامه 28 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة الدخول.

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ـــ 170 دولة من دون تأشيرة أمام جواز السفر الإماراتي