170 دولة من دون تأشيرة أمام جواز السفر الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

جدد جواز السفر الإماراتي تعزيز صدارته في المركز الأول من حيث القوة في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 170 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي قرار جمهورية منغوليا بإعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة لأراضيها اعتباراً من 15 مايو المقبل.

وبعد منتصف مايو المقبل وتحديث مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، بإمكان الجواز الإماراتي دخول 170 دولة حول العالم، منها 116 دولة من دون تأشيرة، و54 دولة يتم الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول، ليتبقى أمامه 28 دولة فقط تحتاج لتأشيرة الدخول.

ويتصدر جواز سفر الإمارات حالياً قمة مؤشر «باسبورت إندكس» بفارق 3 إعفاءات عن المركز الثاني الذي تحتله 4 دول، هي: ألمانيا وفنلندا وإسبانيا ولكسمبورج، حيث تسمح جوازاتها بدخول 167 دولة من دون تأشيرة.