80 سلحفاة بحرية تنقذها مبادرة «التسامح مع الطبيعة»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

ضمن المبادرات التي تنظمها هيئة البيئة ـ أبوظبي، تحت شعار «التسامح مع الطبيعة»، احتفالاً بعام التسامح 2019، والتي تهدف إلى تعزيز الترابط بين الإنسان والبيئة، أطلقت الهيئة، بالتعاون مع فندق جميرا في جزيرة السعديات، أمس، 80 سلحفاة من سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض على امتداد شاطئ جزيرة السعديات في أبوظبي. وتم إطلاق السلاحف بعد نجاح إعادة تأهيلها، حيث تم إنقاذها في الشتاء الماضي.

وبعد إجراء الفحوص اللازمة، تم علاج السلاحف التي كانت تعاني إصابات طفيفة في مرافق الهيئة، في حين تم إرسال تلك التي تتطلب المزيد من العناية المركزة إلى مشروع إعادة تأهيل السلاحف في بدبي، الذي وفر لها رعاية بيطرية متقدمة.

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ـــ «بيئة أبوظبي» تطلق 80 سلحفاة بحرية بعد إنقاذها وإعادة تأهيلها