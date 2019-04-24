محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان دعم السلام في جنوب السودان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم دولة الإمارات للسلام والاستقرار في جمهورية جنوب السودان.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، في دبي، سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، وتجاذب معه الحديث عن سبل توسيع أطر التعاون بين البلدين. كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر الشاطئ، مع سلفاكير ميارديت، علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات. وشهد سموه وسلفاكير مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

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