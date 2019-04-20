3248 منشأة طبية خاصة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن القطاع الصحي الخاص يشهد تطوراً سريعاً، حيث وصل عدد المنشآت الطبية في دبي إلى 3248 منشأة مع بداية العام، وكذلك على مستوى الخدمات النوعية، موضحاً أن هذا التطور أحدث طفرة حقيقية في الخدمات الصحية التنافسية بين المنشآت الحكومية والخاصة، وهو ما تستهدفه الهيئة لتوفير باقات متنوعة وخيارات متعددة من الخدمات لأفراد المجتمع، وبالتحديد المرضى. وقال القطامي: إن مناخ الاستثمار المتميز الذي تتسم به مدينة دبي، هو الذي هيأ السبل لاحتضان المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي.

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ـــ 3248 منشأة طبية للقطاع الصحي الخاص في دبي