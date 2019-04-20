3248 منشأة طبية للقطاع الصحي الخاص في دبي

المصدر: دبي-البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن القطاع الصحي الخاص في دبي يشهد تطوراً سريعاً سواء في جانب أعداد المنشآت الطبية، التي وصلت إلى 3248 منشأة مع بداية العام الجاري (2019)، أو على مستوى الخدمات الطبية النوعية، موضحاً معاليه أن هذا التطور أحدث طفرة حقيقية في الخدمات الصحية التنافسية بين المنشآت الحكومية والخاصة، وهو ما تستهدفه الهيئة لتوفير باقات متنوعة وخيارات متعددة من الخدمات لأفراد المجتمع، وبالتحديد المرضى.

زيارة

جاء ذلك خلال تفقد معاليه، مؤخراً، مستشفى ميديكلينيك بارك فيو، الذي يعد واحداً من سلسلة عالمية لمجموعة Mediclinic International، التي اتخذت من مدينة دبي مقراً لها، حيث كان في استقباله لدى زيارة المستشفى ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، والدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي للعمليات، وأحمد علي المدير التنفيذي، وباري بيدفورد مدير مستشفى بارك فيو، ورافق معاليه في الزيارة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، وعدد من المسؤولين والمختصين.

وقال معالي القطامي: إن مناخ الاستثمار المتميز الذي تتسم به مدينة دبي، هو الذي هيأ السبل لاحتضان المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وأوجد البيئة المناسبة لنماء المستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات التي رأت في دبي وجهتها الصحيحة لتوفير تجربة صحية متميزة وتوسيع أنشطتها.

وأضاف معاليه إن الهيئة لن تدخر وسعاً في توفير خدمات طبية تتناسب وجميع شرائح المجتمع، وتواكب حركة السياحة الصحية النشطة التي تشهدها دبي، وخاصة مع تطور المنشآت الطبية الحكومية، وتواجد مستشفيات ومراكز صحية عالمية المستوى.

وخلال زيارته تفقد معالي القطامي عدداً من أقسام المستشفى الذي يضم 182 سريراً، ومن بينها، قسم الطوارئ، كما اطلع على أحدث الأجهزة بأقسام الأشعة والعناية المركزة والعناية المركزة للأطفال الخدج، وتفقد معاليه أجنحة كبار الشخصيات، وأكد أن دبي ومن خلال المعايير العالمية لترخيص المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية، أسست لنوعية متميزة من المنشآت الصحية العصرية، التي تتناسب ومظاهر ومضمون الرفاهية الذي تتسم به الإمارة، وتواكب المتطلبات المتزايدة على الخدمات الطبية عالية الجودة.