توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً، خاصة على المناطق الغربية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم / ساعة، تصل 35 كم/ساعة.

الخليج العربي، خفيف - متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:53 والمد الثاني عند الساعة 04:02

أما الجزر الأول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند الساعة 08:23 .

بحر عمان، خفيف - متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والمد الثاني عند الساعة 22:20 .

الجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 04:51

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى، الصغرى الرطوبة العظمى، الصغرى

أبو ظبي 40 25 45 10

دبي 39 26 50 10

الشارقة 39 22 45 10

عجمان 39 22 50 15

أم القيوين 39 21 75 15

رأس الخيمة 38 21 80 20

الفجيرة 32 24 85 45

العين 39 26 40 15

ليوا 41 25 45 10

الرويس 39 23 50 15

السلع 39 23 45 10

دلما 35 25 70 25

طنب الكبرى 35 24 75 35

طنب الصغرى 35 24 75 35

أبو موسى 35 24 75