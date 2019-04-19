شراكة إماراتية أردنية لتحديث العمل الحكومي

المصدر: عمّان ـ البيان

بحث الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، سير العمل وتطورات تنفيذ الخطط الخاصة بالمبادرات، التي ينفذها البلدان في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتحديث العمل الحكومي في الأردن.

واستعرض وفد حكومة دولة الإمارات في اجتماع مع مجد شويكة وزير السياحة والآثار المفوضة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في الأردن، أبرز ما تم إنجازه في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات مبادرات التطوير والتحديث الحكومي في الأردن.

وشملت المبادرات التي تم استعراضها تصميم وبناء أول مركز خدمات نموذجي بالمملكة، وتصميم وتفعيل أول مركز مسرعات حكومية يتم من خلاله معالجة تحـديات أربعـة مجالات رئيسة، هي المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والخدمات، وسبل تطوير منظومة لتقييم الأداء الحكومي.

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