شراكة إماراتية أردنية لتحديث العمل الحكومي

المصدر: عمّان- البيان

بحث الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، سير العمل وتطورات تنفيذ الخطط الخاصة بالمبادرات، التي ينفذها البلدان، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتحديث العمل الحكومي في الأردن.

جاء ذلك لدى استقبال الرزاز وفداً حكومياً إماراتياً رفيع المستوى في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة معالي محمد القرقاوي، ضم معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومطر الشامسي سفير الدولة لدى المملكة، بحضور مجد شويكة وزير السياحة والآثار المفوضة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء الأردنية، وعطوفة سامي الداوود أمين عام رئاسة الوزراء الأردنية.

علاقات تاريخية

وأكد الرزاز عمق العلاقات التاريخية، التي تربط الأردن ودولة الإمارات وتميزها في المجالات كافة بفضل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به من قيادتي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى تطلع الأردن لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات لا سيما في مجالات تطوير الأداء المؤسسي، مشيداً بالتجربة الإماراتية المشهود لها عالمياً في نوعية الخدمات، التي تقدمها لمواطنيها وآلية تقييم أداء الحكومة والتطوير المؤسسي.

وقال رئيس الوزراء الأردني: إن التعاون الأردني الإماراتي في تطوير الأداء الحكومي وتحسين الخدمات يشهد تطوراً مستمراً بما يواكب تطورات العصر والتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى اهتمام الحكومة الأردنية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتطوير حاضنات أعمال في كافة محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

مسار تصاعدي

من جهته، أكد معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الإماراتية الأردنية لتحديث العمل الحكومي حققت نتائج ملموسة وتشهد مساراً تصاعدياً في تنفيذ الخطط وإطلاق المبادرات الهادفة لتجسيد لتعزيز التجارب الحكومية في مختلف المجالات.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: إن الاجتماعات التي عقدها الجانبان شكلت فرصة لمتابعة مستجدات خطط العمل ونتائج المبادرات والمشاريع المشتركة في مجالات التحديث الحكومي، مشيراً إلى أن الشراكة بين الإمارات والأردن تقدم نموذجاً للتعاون المثمر والبناء في تطوير أفضل الخدمات الحكومية والاستثمار في القدرات الخلاقة، والعقول المبدعة.

اجتماع

في السياق ذاته، استعرض وفد حكومة دولة الإمارات في اجتماع مع مجد شويكة وزير السياحة والآثار المفوضة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في الأردن، أبرز ما تم إنجازه في مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات مبادرات التطوير والتحديث الحكومي في الأردن.

حضر الاجتماع إلى جانب معالي محمد القرقاوي، معالي عهود بنت خلفان الرومي ومطر الشامسي وفريقا عمل التحديث الحكومي في البلدين.

وشملت المبادرات التي تم استعراضها تصميم وبناء أول مركز خدمات نموذجي بالمملكة، وتصميم وتفعيل أول مركز مسرعات حكومية يتم من خلاله معالجة تحديات أربعة مجالات رئيسة، هي المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والخدمات، وسبل تطوير منظومة لتقييم الأداء الحكومي.

يذكر أن اتفاقية التعاون بين الإمارات والأردن تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، التي تعزز الشراكة بين البلدين.