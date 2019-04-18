حمدان بن محمد: دبي مركز عالمي للتنمية المستدامة

المصدر: دبي ـــ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو المتسارع الذي تحرزه دبي في مختلف القطاعات الحيوية هو نتاج لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما في ذلك التقدم الكبير في قطاع الطاقة النظيفة وتوجيهات سموه بضرورة اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في التخطيط للمستقبل. وأعرب سموه عن سعادته بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

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