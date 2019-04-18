مشاريع رائدة في الطاقـة المتجددة والنظيفـة تـدعم الاستدامة والتنمية الشاملة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل نعيم

تسير دبي وفق رؤية واضحة، وأهداف ترمي إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة، والوصول إلى أعلى مستويات التنافسية العالمية في مجال الطاقة والمياه وجودة الهواء، من خلال مشروعات رائدة في الطاقة المتجددة والنظيفة، والاعتماد على آخر التقنيات والحلول المتطورة والمبتكرة.

وقطعت دبي شوطاً كبيراً في مجال الاستدامة، وباتت نموذجاً يُحتذى، ومركزاً عالمياً للتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الأخضر، ووضعت الإمارة خريطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وأدّت مختلف المؤسسات في جميع القطاعات بالإمارة دوراً كبيراً في دفع مسيرة التنمية المستدامة الشاملة.

جوائز عالمية

وحققت إمارة دبي العديد من الجوائز العالمية والمراتب الأولى في التنافسية الدولية في شتى المجالات ترجمة للرؤية السديدة والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أطلق سموه العديد من الخطط والبرامج والمبادرات، لعل من أبرزها المبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً وسعادةً لمدينة دبي، ويعتبر التمويل الأخضر أحد المسارات الرئيسة الخمسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في عام 2015، وتضمنت الاستراتيجية إنشاء «صندوق دبي الأخضر» بقيمة 100 مليار درهم.

ركيزة أساسية

ويعتبر مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية من أهم المشاريع التنموية الكبيرة، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لإنتاج 75% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم.

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على أن تكون الاستدامة في دبي بصفة خاصة، والإمارات بصفة عامة، ضمن أولويات أجندته، إذ يقول سموه: «إن نهج الاستدامة هو ركيزة أساسية في دولة الإمارات تستند إلى إرث الاستدامة الذي رسّخه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ولا نزال في دولة الإمارات نسترشد به ونسير على نهجه، حيث تم تضمينه في الغايات العليا لمئوية الإمارات 2071 كأحد الأسس الجوهرية لجعل دولتنا الأفضل عالمياً».

كما تصدرت أجندة حكومة دبي الاهتمام بتطوير البنية التحتية لضمان التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لتطلعات المدينة المستقبلية من خلال رؤية شاملة الهدف منها إسعاد الإنسان.

نتائج باهرة

وترجمت دوائر حكومة دبي هذا التوجه بأعلى المعايير، وحققت نتائج باهرة على المستوى الدولي، وعكست مؤشرات أدائها هذا الأمر، حيث استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، حققت من خلاله أرقاماً قياسية عالمية في تعرفة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية من خلال عطاءات تنافسية أسهمت في انخفاض تكلفتها على مستوى العالم، واجتذبت استثمارات كبرى إلى الدولة، واستقطبت مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منذ إطلاقه اهتماماً كبيراً من المطورين العالميين، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المؤسسات المالية في المشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي، لا سيما في ظل البيئة التنظيمية المحفزة للابتكار والجاذبة للاستثمارات.

وتواصل دبي العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم نمو وتطوير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، باعتبارها عاملاً استراتيجياً مهماً في تحقيق التحول للاقتصاد الأخضر، كما تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي مساعيها في تعزيز موقع دبي كنموذج عالمي للاستدامة، من خلال الاستمرار في التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي لتوفير حلول مبتكرة تسهم في التحول للاقتصاد الأخضر.

وتبرز رؤية هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مجالات الاستدامة المختلفة وإنجازاتها في الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث تلتزم بمبادئ الاستدامة لجميع شركائها بكل شفافية ووضوح، مما يعزز ثقتهم بها كهيئة حكومية مستدامة، وتأخذ الهيئة بعين الاعتبار، عند وضع أهدافها الاستراتيجية، ضمان مواءمة جميع المشاريع والعمليات والممارسات لهذه المبادئ وتحقيق أفضل نتائج الاستدامة من خلالها.

وتحرص الهيئة على أن تكون جميع مشاريعها مستدامة وبأقل الآثار السلبية المحتملة بيئياً واقتصادياً واجتماعياً، فعلى سبيل المثال يهدف مترو وترام دبي لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام المركبات الخاصة، من خلال تحفيز السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي.

جهود

كما تسعى بلدية دبي إلى تعزيز البنية التحتية عبر تنفيذ مشاريع خدمية مميزة، تعزز جهود البلدية الاستراتيجية في تحقيق الاستدامة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يواكب عملية التنمية التي تشهدها الإمارة، ودعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات.