توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة، تصل 35 كم/ساعة ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والمد الثاني عند الساعة 00:40 ..أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 17:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:13 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 07:58 والمد الثاني عند الساعة 20:23 والجزر الأول عند الساعة 14:08 والجزر الثاني عند الساعة 02:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 18 85 15

دبي 33 20 85 15

الشارقة 33 17 80 20

عجمان 30 16 85 25

أم القيوين 29 17 85 35

رأس الخيمة 32 17 75 30

الفجيرة 27 18 85 30

العين 36 16 60 10

ليوا 38 19 50 10

الرويس 38 19 60 15

السلع 38 20 65 10

دلما 35 22 75 30

طنب الكبرى 25 22 85 55

طنب الصغرى 25 22 85 45

أبو موسى 26 22 85 60