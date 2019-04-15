توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وفي صباح الغد الباكر ويحتمل تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة ، تصل 35 كم/ساعة. والموج في الخليج العربي،خفيف إلى متوسط.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 00:15 أما الجزر الأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 05:24 .وفي بحر عمان خفيف الى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 06:52 والمد الثاني عند الساعة 19:43 الجزر الأول عند الساعة 13:12 والجزر الثاني عند الساعة 02:00 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى، الصغرى الرطوبة العظمى، الصغرى'

أبو ظبي 33 19 80 40

دبي 32 20 85 45

الشارقة 33 18 80 45

عجمان 32 19 80 45

أم القيوين 34 20 75 40

رأس الخيمة 32 20 80 45

الفجيرة 33 21 75 35

العين 33 20 75 35

ليوا 35 19 75 30

الرويس 33 21 85 40

السلع 33 20 85 45

دلما 32 21 85 40

طنب الكبرى 30 22 80 45

طنب الصغرى 30 22 80 45

أبو موسى 30 22 80 45