سعود بن صقر: سلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين يأتي على رأس أولويات عمل حكومة رأس الخيمة.

جاء ذلك تعليقاً على الجهود الناجحة التي تكللت بإنقاذ ما يقارب 570 شخصاً في أعالي الجبال وبين الوديان بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة وأماكن متفرقة في الدولة.

وثمن سموه جهود فرق الإنقاذ المشتركة من مختلف فرق العمل في رأس الخيمة وأبوظبي ودبي، وجميع الجهات المختصة التي كانت نموذجاً للتنسيق والتعامل بفاعلية في إدارة عمليات الإنقاذ والإجلاء دون خسائر، مشيداً سموه بتضافر الجهود بين الجهات المعنية في إمارات الدولة واستجابتها السريعة والعمل بروح الفريق الواحد، ووجه سموه الشكر لكل فرق العمل التي انطلقت مدفوعة بالواجب الوطني والإنساني والإحساس بالمسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات والكوارث والحفاظ على الممتلكات والأرواح.

كما وجه سموه الجهات المعنية بسرعة توفير كل سبل الرعاية والإعاشة للمتضررين بسبب الأمطار، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من الأضرار، والمتابعة الدقيقة لأي مستجدات على مستوى جميع مناطق الإمارة.

وأشار سموه إلى جاهزية رأس الخيمة لتوفير كل الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الاستباقية والفعالة تجاه حالات الكوارث والطوارئ، مؤكداً سموه حرص رأس الخيمة على ترسيخ استراتيجية متكاملة لمواجهة الطوارئ والأزمات لتكون كافة الجهات وفرق الطوارئ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية وتحقيق الاستجابة السريعة في التعامل مع كافة المتغيرات في المستقبل.

وكان سموه قد اطلع أمس على سير عمل عمليات إدارة الطوارئ والأزمات التابعة لدائرة الخدمات العامة في الإمارة بعد التقلبات الجوية التي شهدتها الإمارة أول من أمس، حيث عقد سموه أمس اجتماعاً بفريق عمل الطوارئ والأزمات برئاسة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة.

واطلع سموه بشكل مفصل على نتائج الجولة التفقدية التي قام بها الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أمس، على عدد من المناطق المتأثرة بالأمطار الغزيرة التي هطلت، وآلية التنسيق المتبعة مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية وفرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة وفرق شرطة أبوظبي ودبي.

جهود

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود جميع أفراد وفرق العمل، موجهاً بضرورة مواصلة وتيرة الإنجاز المتميزة لحين ضمان سلامة كافة المواطنين والمقيمين وتقديم كافة سبل المساعدة والرعاية اللازمة للمتأثرين.من جانبه أكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس الدائرة، أن توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة كانت مباشرة وواضحة بضرورة تسخير كافة الإمكانات وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى.

استقرار

إلى ذلك، أكد المركز الوطني للأرصاد انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي، ليكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى صحو مع تزايد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً.وسقطت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة أدت إلى استمرار جريان الأودية وامتلاء عدد من السدود خاصة في المناطق الشمالية، وشهدت العديد من المناطق هطول أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة أحياناً في الرمس وجزيرة الحمراء ومناطق متفرقة في رأس الخيمة والفجيرة ودبا الطويين والزيد وطريق مسافي ـ دبا ووادي سدر وسيجي ودبا في الفجيرة وواددي الفاي وعلى طريق العين ـ الهير، كما سقطت أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في عجمان وأم القيوين والشارقة ومناطق متفرقة خاصة شمالاً وشرقاً.

من جهته أكد سالم خلفان مدير بلدية فلج المعلا بأم القيوين، أنه تم تشكيل فرق عمل من عدة دوريات في مختلف الطرق والأحياء السكنية وبعض المنازل المنخفضة لشفط المياه.

247.4 ملم

حطمت الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال الحالة الجوية الحالية الرقم القياسي السابق المسجل لأعلى كمية أمطار في الدولة خلال شهر أبريل في 2013 في منطقة القوع بواقع 139.6 ملم، حيث سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد، أمس، أعلى كميات أمطار على الدولة في وادي شحه بواقع 247.4 ملم. كما سجلت أعلى كميات للأمطار أمس بواقع 119.5 ملم في جبل مبرح، و182.3 ملم في جبل جيس و108 ملم في فلج المعلا و67 ملم في رأس الخيمة.

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