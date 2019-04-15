نقل المحصورين في جبال وأودية رأس الخيمة إلى أماكن آمنة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أوضح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة أن الطائرات المروحية التابعة لجناح الجو في وزارة الداخلية نجحت في نقل أكثر من 700 شخص من المحصورين في مناطق الجبال والأودية ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الدعم الطبي والمواد الغذائية والمياه لهم، بعدما حاصرتهم مياه وادي البيح نتيجة لانقطاع الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء ابن علوان ومتابعته جهود فرق الطوارئ بمنطقة الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس والاطمئنان على الحالة الصحية للجميع، نتيجة سقوط الأمطار في الإمارة لليوم الثاني على التوالي.

أمطار الخير

وواصلت الأمطار هطولها الغزيرة على رأس الخيمة، أمس، لليوم الثاني، فيما شهدت منطقة غليلة في رأس الخيمة تساقط حبات البرد، وأدى هطول الأمطار الغزيرة إلى استمرار جريان الأودية والشلالات الجبلية، والتي ساهمت في ارتفاع منسوب المياه لأعلى مستوياتها في مناطق السدود برأس الخيمة، ومنها سد وادي البيح.

جهود متواصلة

وأشار اللواء ابن علوان إلى أن فرق الطوارئ والإنقاذ واصلت جهودها في نقل أكثر من 130 شخصاً عبر وادي البيح الذي واصل جريانه بشدة لليوم الثاني على التوالي نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة، حيث تم توفير مركبات خاصة لاستضافة العالقين والتأكد من سلامتهم بعد نقلهم بواسطة القوارب المطاطية.

984 بلاغاً

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس لجنة الطوارئ، أن غرفة العمليات استقبلت 984 بلاغاً حتى مساء أمس، فيما قامت فرق الطوارئ بسحب أكثر من 4 ملايين غالون من مياه الأمطار من مختلف مناطق الإمارة، وتنفيذ 783 رحلة لصهاريج السحب، لافتاً إلى أن الدائرة زادت عدد معدات سحب المياه إلى 80 آلية تنوعت بين 43 مضخة متنقلة، و27 «تنكر»، و10 مضخات ثابت في المناطق المنخفضة.

مدرسة شمل

وعلقت إدارة مدرسة شمل التعليمية في رأس الخيمة الدراسة إثر اقتحام مياه الوادي للمدرسة ووصول المياه إلى الفصول، حيث أدى اندفاع المياه إلى تساقط السور الخارجي للمدرسة ووقعت بعض الخسائر المادية في البنية التحتية.

ثناء

وعبّر بعض الأشخاص الذين كانوا عالقين في منطقة وادي البيح بعد نقلهم عبر الطائرة المروحية وقوارب الإنقاذ، عن شكرهم لرجال وزارة الداخلية وفرق الأزمات والطوارئ الذين واصلوا العمل لنقلهم إلى بر الأمان، وتوفير متطلباتهم من العصائر والمياه، مشيرين إلى أن تلك الجهود استمرت منذ ساعات المساء، نتيجة لانهيار إحدى العبارات المائية التي أدت لتوقف حركة مرور المركبات على الطريق.وأوضح مصور جريدة «البيان» الذي تواجد ضمن المحصورين على طريق جبل جيس، كنت في مهمة عمل لنقل الصورة الإجمالية لقراء «البيان» للمشاهد الجمالية التي خلفتها الأمطار الغزيرة في المناطق الجمالية والتي أدت لنزول الشلالات الجبلية وجريان الأودية، أمس، في جبل جيس ووادي البيح وغيرها من المناطق التي تحولت إلى لوحة طبيعية جذابة استقطب العائلات والسياح للاستمتاع بتلك الأجواء وملامسة الغيوم على القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس شهد ارتفاع منسوب مياه الوادي ليتحول الطريق إلى مخيم عائلي منذ ساعات مساء أمس إلى مشروع تكافلي متكامل بين الشرطة والعائلات الذين قاموا بتوزيع المياه والسندويتشات فيما بينهم، وتقديم كل شخص المياه والعصائر للآخرين، كعادة المجتمع الإماراتي بالتكاتف والمساندة وتقديم الدعم ضمن البيت الواحد.

وأوضح محمد عبدالله أنه ذهب برفقة زوجته وابنه الصغير البالغ من عمر عاماً واحداً، للاستمتاع بالأجواء الباردة على قمة جبل جيس قبل هطول الأمطار الغزيرة التي فاجأت الجميع خلال فترة زمنية قصيرة، والتي أدت إلى إغلاق الطريق أمام العودة بالمركبة إلى المسكن في منطقة سيح البريرات، لافتاً أنه فضل البقاء مع أسرته داخل المركبة انتظاراً لتوقف الأمطار التي تواصلت هطولها بغزارة، ليتفاجأ الجميع بانقطاع الطريق حيث سارعت دوريات الشرطة في إمداد الحضور بالمياه والعصائر، والاطمئنان على سلامتهم، حيث تم نقل الزوجة والطفل عبر الطائرة المروحية قبل أن يتم نقله بواسطة القارب المطاطي.

وأكد سالم المحمود أن جهود رجال وزارة الداخلية كافية لبعث الاطمئنان والراحة على الجميع، حيث تحولت منطقة وادي البيح إلى خلية عمل كبيرة بتشييد طريق وإغلاق مجرى الوادي مؤقتاً لعبور المركبات إلى بر الأمان.

إغلاق 6 أنفاق

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة أغلقت، أمس، 3 أنفاق أسفل الطريق الدائري بين منطقة الفحلين وصولاً إلى النفق المؤدي إلى طريق جبل جيس، بالإضافة إلى إغلاق 3 أنفاق على شارع الشيخ محمد بن زايد لضمان سلامة قائدي المركبات وعدم السماح لهم بعبور المياه داخل النفق، لافتاً إلى أن الانفاق لم تستوعب تصريف كميات المياه الكبيرة التي استقبلتها في الوقت المناسب. وأضاف: سخّرت الوزارة آلياتها وجهود فرق الطوارئ وشركة المقاولات لتنفيذ مطالب الأهالي بعد الاجتماع والتنسيق معهم، وخاصة منطقة الفحلين التي شهدت تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار نتيجة لفيضان الوادي المؤدي للمنطقة السكنية، حيث يستقبل الوادي 3 أفرع متصلة من الأودية الجبلية، حيث تم فتح طرق بديلة لمرور المركبات.