حالة الطقس في الإمارات حتى الجمعة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، ورطبا ليلا وفي الصباح الباكر وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س على البحر، ويكون البحر مضطرب الموج يصبح متوسطا ليلاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع أن يكون الطقس بعد غد صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ورطبا ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وعن يوم الأربعاء، توقع المركز أن يكون الطقس رطبا ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية ويحتمل تشكل الضباب الخفيف يصبح صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الخميس فيكون الطقس غائما جزئيا، خاصة على المناطق الساحلية والغربية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن يوم الجمعة، توقع المركز أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شرقاً، ومائلا للحرارة الى حار بوجه عام والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.