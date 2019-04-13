إغلاق الطريق المؤدي إلى جبل جيس في رأس الخيمة

أغلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في الدوريات المرورية الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس، نتيجة لشدة جريان الأودية الجبلية بسبب سقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة، وناشدت شرطة رأس الخيمة قائدي المركبات الابتعاد عن مناطق جريان الأودية الجبلية لضمان سلامة الجميع.
جريان أودية #جبل_جيس بعد هطول أمطار غزيرة على #رأس_الخيمة#أمطار_الخير #أمطار_الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ أبريل ٢٠١٩
تصوير- ابراهيم صادق#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gsWh81Qbfk
الأمطار تجري شلالات #جبل_جيس في #رأس_الخيمة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ أبريل ٢٠١٩
تصوير ابراهيم صادق#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oP9sRNNRIb