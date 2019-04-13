إغلاق الطريق المؤدي إلى جبل جيس في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أغلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في الدوريات المرورية الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس، نتيجة لشدة جريان الأودية الجبلية بسبب سقوط الأمطار الغزيرة التي تشهدها الإمارة، وناشدت شرطة رأس الخيمة قائدي المركبات الابتعاد عن مناطق جريان الأودية الجبلية لضمان سلامة الجميع.