المنصوري أول رائد إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن اختياره هزاع المنصوري ليكون رائد الفضاء الأساسي في مَهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر المقبل، وذلك في خطوة جديدة على طريق إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، كما أعلن المركز عن اختيار سلطان النيادي بديلاً له للمهمة نفسها، علماً أن المنصوري والنيادي يخضعان حالياً للتدريبات في «مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء» في مدينة النجوم في روسيا تحضيراً لهذه المهمة، وسيقضي المنصوري ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية، وستحمله مركبة «سويوز إم إس 15» التي ستنطلق من محطة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان بتاريخ 25 سبتمبر 2019، وسيعود على متن المركبة «سويوز إم إس 12».

وسيُوكل للمنصوري خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية مَهمة علمية تتضمن القيام بتجارب توضح تأثير الجاذبية الصغرى مقارنة بجاذبية الأرض، ومنها 15 تجربة سيتم اختيارها بناءً على مسابقة «العلوم في الفضاء» التي أطلقها المركز وتستهدف مدارس الإمارات.

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