الإمارات تطوّر العمل الحكومي في أوزبكستان بـ 17 مجالاً حيوياً

استقبل شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وفد حكومة دولة الإمارات، ضمن زيارته الرسمية إلى أوزبكستان، في إطار الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتفعيل الشراكة في مختلف مجالات تحديث العمل الحكومي.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى تحديث وتطوير تجارب العمل الحكومي، لتمكين الحكومات من الارتقاء بحياة المجتمعات.

ونظمت حكومة الدولة سلسلة من ورش العمل التدريبية لتحديث وتطوير العمل الحكومي في أوزبكستان، تشمل 17 مجالاً حيوياً، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية. طشقند - البيان

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